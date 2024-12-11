Петер Сийярто рассказал об отсутствии новых атак на "Турецкий поток",

Будапешт не видит на данный момент никакого "прогресса" в вопросе возобновления транзита газа через украинскую территорию. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей".

Пока ещё не было никаких атак на инфраструктуру "Турецкого потока", и поставки нефти непрерывно осуществляются через Украину. Однако мы не видим какого-либо прогресса в том, что касается возобновления. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Европейская комиссия ранее объявила общественности о том, что готова продолжать переговоры с киевским режимом о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий внешнеполитический министр Юрай Бланар положительно оценил поддержку коллективным Брюсселем Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры. В том числе речь шла об охране трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию.

Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости