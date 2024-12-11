Петер Сийярто рассказал о возможностях "Турецкого потока".

Будапешт предоставит коллегам из Братиславы собственные транзитные мощности, чтобы европейская страна могла поставлять для пользования российский природный газ. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции для местных журналистов глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Иностранный чиновник добавил, что энергетические ресурсы в Словакию будут проходить через южный маршрут.

Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности. Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В МИД Венгрии указали на то, что прошлом году Будапешт получил 7,6 миллиарда кубометров природного газа из России по "Турецкому потоку". Однако максимальная мощность данного газопровода составляет 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе у компании-оператора остается почти миллиард кубометров.

Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter