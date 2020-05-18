Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто

В Венгрии прокомментировали риски, которые несет эскалация конфликта с Украиной.

Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника может помешать заключению мира между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Иностранный дипломат уточнил, что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации регионального конфликта. Если это произойдет в период до 20 января 2025 года, когда к власти в Белом доме не успеет прийти избранный американский президент Дональд Трамп, то это может иметь негативные последствия на шансы по заключению соглашения между РФ и Украиной.

Поскольку мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, поскольку мы хотим избежать любого риска эскалации, мы рассматриваем все эти вопросы как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации.... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов стали жертвами взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в российской столице. Данная трагедия зафиксирована во вторник, 17 декабря, около шести часов утра.По полученным данным, на локации сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат. Взрыв произошел в тот момент, когда офицеры выходили на улицу.

Сийярто призвал политиков и СМИ не распространять фейки о ситуации в Сирии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости