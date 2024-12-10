Сийярто призвал политиков и СМИ не распространять фейки о ситуации в Сирии

В Венгрии оценили слухи из местного издания Magyar Hang.

В Будапеште попросили других политиков и СМИ не распространять фейковые новости о ситуации вокруг Сирии, так как это может поставить под угрозу жизни многих людей в стране. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Иностранный чиновник указал на то, что все должны проявлять ответственность и сдержавнность в высказываниях. Дипломат добавил, что в Дамаске, а также всем Ближнем Востоке сохраняется крайне опасная ситуация.

Глава МИД отметил, что в воскресенье, 8 декабря, в местном интернет-издании Magyar Hang появилось ложное сообщение о том, что в Будапешт прибыл "таинственный сирийский самолет", на котором мог прилететь сирийский президент Башар Асад. Местная оппозиция начала активно комментировать эти данные. Петер Сийярто добавил, что посольство Венгрии в Дамаске удалось эвакуировать, однако на территории Сирии остались граждане страны, которые все еще могут быть в опасности.

На Ближнем Востоке идет борьба, в которую активно вовлечены террористические организации, и одна такая фейковая новость может подвергнуть целую страну, целую нацию очень серьезной опасности. Некоторые политики немедленно создали из этого массовое цунами фейковых новостей. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter