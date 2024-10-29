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Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС

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Глава МИД Венгрии указал на политизацию процесса.

Решение заморозить движение Грузии в Европейский союз чисто политическое, а представители коллективного Брюсселя хотят видеть в Тбилиси другое  национальное правительство. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгии Петер Сийярто грузинским журналистам, выступая на полях совместных рабочих мероприятий в Тбилиси.

Очень жаль. Это чисто политическое решение. Поскольку брюссельцы хотят здесь другое правительство. Это факт.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что в середине октября политические лидеры Евросоюза по результатам регионального саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства в Тбилиси противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этого государства в союз де-факто остановлен. Петер Сийярто выразил абсолютную уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз с поддержкой Будапешта.

Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, грузия, евроинтеграция, евросоюз, мид, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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