Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС

Глава МИД Венгрии указал на политизацию процесса.

Решение заморозить движение Грузии в Европейский союз чисто политическое, а представители коллективного Брюсселя хотят видеть в Тбилиси другое национальное правительство. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгии Петер Сийярто грузинским журналистам, выступая на полях совместных рабочих мероприятий в Тбилиси.

Очень жаль. Это чисто политическое решение. Поскольку брюссельцы хотят здесь другое правительство. Это факт. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что в середине октября политические лидеры Евросоюза по результатам регионального саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства в Тбилиси противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этого государства в союз де-факто остановлен. Петер Сийярто выразил абсолютную уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз с поддержкой Будапешта.

Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии.

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