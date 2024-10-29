Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС

Решение заморозить движение Грузии в Европейский союз чисто политическое, а представители коллективного Брюсселя хотят видеть в Тбилиси другое национальное правительство. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгии Петер Сийярто грузинским журналистам, выступая на полях совместных рабочих мероприятий в Тбилиси.
Очень жаль. Это чисто политическое решение. Поскольку брюссельцы хотят здесь другое правительство. Это факт.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Напомним, что в середине октября политические лидеры Евросоюза по результатам регионального саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства в Тбилиси противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этого государства в союз де-факто остановлен. Петер Сийярто выразил абсолютную уверенность в том, что Грузия вступит в Евросоюз с поддержкой Будапешта.
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
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