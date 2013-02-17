Глава МИД Венгрии оценил проведенные в Грузии парламентские выборы.

Министры стран Европейского союза, критикующие результаты парламентских выборов в Грузии, не могут переварить то, что демократия - это воля народа, так как для них демократия бывает только в тех государствах, где побеждают либералы. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгии Петер Сийярто грузинским журналистам, выступая на полях совместных рабочих мероприятий в Тбилиси.

То же самое и с грузинским правительством, с которым мы будем очень тесно сотрудничать в будущем для развития наших отношений и ускорения евроинтеграции. Собака лает, караван идет! Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии написал в социальных сетях о том, что тринадцать министров по внешнеполитическим делам Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия — это воля народа. Иностранец добавил, что эти чиновники не способны поверить в то, грузинское национальное правительство назначается не из коллективного Брюсселя, а избирается самим местным народом. В частности, документ подписали представители ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии. Петер Сийярто добавил, что эти 13 глав профильных ведомств доказали мировому сообществу, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах там побеждает либеральная партия.

Сийярто: ЕС поддерживает призывы ослабить торговое эмбарго против Кубы.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter