  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:28
199
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сийярто: ЕС поддерживает призывы ослабить торговое эмбарго против Кубы

0 0

Глава МИД Венгрии подписал соглашения с кубинскими коллегами.

Европейский союз поддерживает проект резолюции с призывом к ослаблению экономического эмбарго американской администрации против Кубы. Этот документ на следующей неделе обсудит Генеральная Ассамблея ООН. Соответствующее заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей  Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции перед журналистами в Будапеште. Мероприятие проведено по результатам  рабочей встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Чиновник назвал данный визит гостя историческим, так как последний раз глава МИД Кубы посещал европейскую страну 41 год назад. Сейчас странам удалось подписать соглашения о сотрудничестве по трем сферам: образованию, культуре и науке.

Венгрия - страна с открытой, ориентированной на экспорт экономикой, она ищет возможности сотрудничества со всеми, кто готов к этому. Прежде чем некоторые фанатики снова начнут говорить что-то про антизападную позицию Венгрии, я хотел бы сказать, что это единая позиция ЕС.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, зерно, куба, мид, петер сийярто, торговое эмбарго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии