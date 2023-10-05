Сийярто: ЕС поддерживает призывы ослабить торговое эмбарго против Кубы

Глава МИД Венгрии подписал соглашения с кубинскими коллегами.

Европейский союз поддерживает проект резолюции с призывом к ослаблению экономического эмбарго американской администрации против Кубы. Этот документ на следующей неделе обсудит Генеральная Ассамблея ООН. Соответствующее заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции перед журналистами в Будапеште. Мероприятие проведено по результатам рабочей встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Чиновник назвал данный визит гостя историческим, так как последний раз глава МИД Кубы посещал европейскую страну 41 год назад. Сейчас странам удалось подписать соглашения о сотрудничестве по трем сферам: образованию, культуре и науке.

Венгрия - страна с открытой, ориентированной на экспорт экономикой, она ищет возможности сотрудничества со всеми, кто готов к этому. Прежде чем некоторые фанатики снова начнут говорить что-то про антизападную позицию Венгрии, я хотел бы сказать, что это единая позиция ЕС. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира".

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