Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира"

Петер Сийярто рассказал о мирных предложениях по Украине.

Цель создания группы "Друзья мира" от стран Глобального Юга для мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине — показать, что мировое большинство выступает за окончание регионального конфликта в Европе. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Иностранный дипломат уточнил, что инициатива премьер-министра Виктора Орбана продолжается, а представители власти в Будапеште на всех платформах и форумах озвучивают свою позицию по теме. В том числе, важность достижения завершения конфликта политическими способами Венгрия доносит до партнеров и в ООН, ОБСЕ или НАТО.

Мы надеемся, что группа "Друзья мира" будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США вся атмосфера изменится. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости