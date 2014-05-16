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Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

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Глава МИД Венгрии напомнил о возможности ветировать решения ЕС.

Если Будапешт лишится права на исключение из санкций на закупку трубопроводной российской нефти, то власти страныя наложат вето в Европейском союзе на само санкционное давление. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Иностранный дипломат указал на то, что политические лидеры оставшихся стран-членов ЕС  сейчас довольно хорошо понимают этот сценарий развития ситуации, поэтому и предоставляют Венгрии исключения.

Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения (на поставки трубопроводной нефти в Венгрию и Словакию — ред.) должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что в мае 2022 года ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. При этом запрет затрагивает лишь поставки энергетических по морю, а поступающие по трубопроводу "Дружба" ресурсы не подпали под ограничения, в первую очередь, по требованию Венгрии.

Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: венгрия, дружба, евросоюз, нефть, петер сийярто, право вето, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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