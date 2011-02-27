Глава МИД Венгрии призвал журналистов из стран коллективного Запада уважать суверенное право Будапешта.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который назвал его визит в российский город Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для стран коллективного Брюсселя. На полях мероприятия иностранный корреспондент задал выступающему вопрос о том, является ли его рабочая поездка еще одной провокацией. Дипломат призвал сотрудника СМИ отнестись к деятельности Будапешта уважительно и вежливо, а также попытаться понять власти европейской страны.

Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь", так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни зеленые в Германии, хорошо? Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter