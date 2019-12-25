Оператор "Турецкого потока" в суде РФ подал иск к "Нафтогазу Украины"

Иск относится к категории корпоративных споров.

Оператор газопровода "Турецкий поток" (компания South Stream Transport B. V) подал в Арбитражный суд Московской области иск к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS) и "Нафтогазу Украины". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Эта информация приводится журналистами информационного агентства "ТАСС". Известно, что в инстанцию материалы поступили пятого ноября. Согласно предоставленной документации, первое заседание запланировано на первое декабря.

В СМИ уточнили, что суть претензий South Stream Transport B. V. к Gasunie Transport Services и "Нафтогазу Украины" пока что не раскрыта общественности, однако иск относится к категории корпоративных споров.

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