Словакия запросит у ЕК достаточный переходный период, чтобы продолжить получать российский газ

Тибор Гашпар объяснил, что Братислава защищает национальные интересы.

Словакия намерена одновременно с обращением в Суд Европейского союза будет проводить переговоры с Еврокомиссией для того, чтобы сохранить возможность получать российский природный газ на свою территорию. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Чиновник пояснил, что в планах у регионального сообщества с 1 января 2027 года запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, а осенью того же года предполагается полностью прекратить и поставки трубопроводного топливного ресурса. Однако Братислава импортирует российский газ через "Турецкий поток". Еще в апреле местные власти обратились в Суд ЕС с иском против введения этих ограничений.

Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии. Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо. Тибор Гашпар, экперт

По мнению вице-спикера европейской страны, полный отказ от российского газа противоречит национальным интересам как самой Словакии, так и самого Евросоюза.

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