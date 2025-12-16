В Словакии заметили, что являются сторонником подхода Антониу Кошты, который пытается возобновить рабочие контакты с Москвой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал председателя Евросовета Антониу Кошту в его стремлении установить рабочие контакты с Москвой. Иностранный политический лидер из Братиславы пояснил, что сейчас он является "одним из самых активных сторонников" этого подхода. Такой комментарий приведен западными журналистами из издания Politico.

Я поддерживаю председателя Европейского совета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении. Есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Авторы публикации уточнили, что часть мировых лидеров из европейских стран, которые публично не комментировали ситуацию, высказались резко за закрытыми дверями. Они сравнили Антониу Кошту с бывшим главой Европейского совета Шарлем Мишелем, который занимал должность в период с 2019 по 2024 года. По словам неназванного дипломата из Европейского союза, "Кошта показал себя таким же, как Мишель". Речь идет о том, что экс-политик имел в региональном сообществе политику такого человека, который "перегибает палку" и действует, не советуясь со странами-участницами ЕС.

Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico