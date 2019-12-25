Петербургского блогера Егора Стешкина оставили под стражей еще на 72 часа

Блогер собрал с подписчиков 754 тыс. рублей под предлогом помощи бабушке.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания блогера Егора Стешкина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу, однако защита попросила предоставить время для подготовки доказательств в пользу домашнего ареста. Об этом 14 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, не позднее 9 сентября 2024 года Стешкин разработал план хищения денег под видом благотворительного сбора. Блогер публиковал ролики с бабушкой, представляя ситуацию так, будто случайно узнал о ее тяжелом положении. Затем он сообщил подписчикам, что пожилой женщине необходимо приобрести квартиру, и объявил сбор 6,2 млн рублей.

При этом, как утверждает следствие, бабушка блогера обеспечена жильем и не нуждается в материальной помощи. Подписчики поверили публикациям и перевели по указанным реквизитам не менее 754 тыс. рублей. Собрать всю заявленную сумму Стешкин не успел — его действия пресекли правоохранители.

Блогера задержали 13 ноября и предъявили обвинение. Свою вину он признал частично. Следствие настаивает на заключении Стешкина под стражу. В обоснование ходатайства указано, что он не приходил в следственный отдел по повестке и менял места пребывания, из-за чего его местонахождение удалось установить только 12 ноября.

Кроме того, сторона обвинения опасается, что блогер может организовать новые сборы в интернете под другими предлогами. По версии следствия, после раскрытия предполагаемого обмана он также пытался удалять комментарии пользователей под публикациями, что может помешать расследованию.

Защита попросила продлить задержание на 72 часа, чтобы представить дополнительные материалы в пользу домашнего ареста. Суд удовлетворил это ходатайство и перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения на 17 ноября.

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Фото: Piter.TV