Пассажир Opel погиб при столкновении с грузовиком на трассе "Нарва" в Ленобласти

При этом полуприцеп перекрыл одну из полос движения.

Смертельное ДТП произошло утром 4 ноября в Гатчинском районе Ленинградской области. На 58-м километре автодороги А-180 "Нарва" столкнулись грузовой Volvo и легковой Opel Corsa.По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 7:20. 67-летний водитель большегруза не справился с управлением, и машина съехала на обочину.

Водитель грузовика не включил аварийную сигнализацию и не выставил предупреждающий знак. В результате 36-летний водитель Opel Corsa не успел среагировать и врезался в прицеп.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 39-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Остальные участники аварии не пострадали.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV