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Умер посол РФ в США Александр Дарчиев
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Умер посол РФ в США Александр Дарчиев

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Дипломат скончался на 67-ом году жизни.

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев скоропостижно умер на 67-м году жизни. Соответствующие данные общественности предоставили сотрудники министерства по иностранным делам. Дипломаты пояснили, что речь идет о выдающемся человеке, опытном руководителе, добром товарище и наставнике. Его также охарактеризовали как высочайшего профессионала, блестящего американиста, который трудился на одном из наиболее ответственных направлений внешней политики нашего государства.

Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев.

сообщение от МИД России

Коллеги выразили  глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. Они добавили, что память об Александре Дарчиеве останется в сердцах.

В Петербурге умер профессор Лев Сундстрем, воспитавший поколения театральных продюсеров.

Фото: МИД России

Теги: александр дарчиев, мид, посол
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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