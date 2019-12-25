В Петербурге умер профессор Лев Сундстрем, воспитавший поколения театральных продюсеров

Петербург простился с выдающимся педагогом театрального искусства Львом Сундстремом.

Заслуженный деятель искусств России, профессор Лев Сундстрем умер в возрасте 85 лет. О его смерти сообщили в Российском институте театрального искусства. Он был одним из основателей современного образования в сфере театрального продюсирования и подготовил несколько поколений специалистов.

Сундстрем возглавлял кафедру продюсерства в области исполнительских искусств Российского государственного института сценических искусств. Коллеги вспоминают его как выдающегося педагога, учёного и исследователя, чья профессиональная деятельность была связана с подготовкой специалистов в Петербурге, Москве и других городах страны.

В Российском институте театрального искусства отметили, что для многих театральных продюсеров профессор стал примером преданности театру и высокого профессионализма.

Вместе с Юрием Орловым и Анатолием Смелянским Сундстрем участвовал в театральной реформе, благодаря которой получило развитие фундаментальное академическое образование в области экономики творчества.

Много лет профессор также работал в Союзе театральных деятелей. Под его руководством реализовали ряд проектов и приняли новые концепции развития театрального дела. При этом основным направлением его деятельности оставалась кафедра продюсерства, которая стала одним из ведущих образовательных центров страны в этой сфере.

В Российском государственном институте сценических искусств подчеркнули, что выпускники запомнили Сундстрема как требовательного, справедливого и заботливого наставника. Он стремился привить студентам глубокое понимание профессии и ответственность за свою работу.

Соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам профессора выразили в Российском институте театрального искусства. Губернатор Петербурга Александр Беглов также отметил, что память о Сундстреме сохранится у всех, кто учился у него, работал и общался с ним.

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Фото: Piter.tv