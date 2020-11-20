Бывший госсекретарь США предупредил об изоляции США

Энтони Блинкен раскритиковал таможенные пошлины, введенные Дональдом Трампом.

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC предупредил, что политика новой администрации во главе с Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. Соответствующее заявление сделал бывший американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая в эфире местного телеканала CNBC. Иностранец добавил, что последние шаги администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по пошлинам и экономической сфере могут поставить перед другими странами мира вопрос о доверии к Вашингтону.

Я боюсь, что мы направляемся туда, где вместо "Америка на первом месте" будет "Америка одинока. Вернуть этого джина в бутылку будет сложно. Энтони Блинкен, экс-госсекретарь США

Экс- руководитель Госдепа США добавил, что при президенте Джо Байдене США имели дело с Китаем, предоставляющем 20 процентов от мирового ВВП, а также имели единые подходы с международными партнерами в Европе, в восточной Азии, часть которых, вместе с США составляли около 50-60 процентов от мирового ВВП. Энтони Блинкен добавил, что Пекину было гораздо сложнее игнорировать такую ситуацию.

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television