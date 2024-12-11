Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепа

В Госдепе поблагодарили сотрудников зв работу.

В американском внешнеполитическом ведомстве признали, что не видели большего числа взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми сейчас сталкиваются США. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками государственного департамента с прощальной речью в Вашингтоне. Иностранный дипломат заметил, что те вызовы, которые стоят перед страной в настоящее время, развиваются с невероятной скоростью. По словам руководителя Госдепа, ревизионистские силы создают угрозу тем правилам, которые регулировали привычный образ жизни и действия США на протяжении многих лет.

За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем. Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State