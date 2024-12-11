Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине

В Госдепе напомнили о внешних угрозах для США.

В американском внешнеполитическом ведомстве при уходящей администрации Белого дома при президенте Джо Байдене назвали желание Украины закончить региональный конфликт с Россией условием для заключения хорошей сделки. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками государственного департамента с прощальной речью в Вашингтоне. Иностранный дипломат отметил, что Москва может "получить передышку и снова атаковать", поэтому ключевым пунктом соглашения станет понимание и уверенность в том, что этого развития ситуации не произойдет.

Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь Украине договориться о хорошей сделке. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что Энтони Блинкена на должностном посту государственного секретаря США сменит Марко Рубио. Ранее кандидат на место в Госдепе отметил, что окончание украинского конфликта должно быть одним из приоритетов для внешней американской политики. Специалист подчеркнул, что достижение мира в регионе будет сложным процессом, требующим от команды Дональда Трампа "смелой дипломатии" и сохранения реального баланса национальных интересов обеих сторон конфликта.

Блинкен заявил, что у Запада общие цели в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

