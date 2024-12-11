В Госдепе США недовольны политическими процессами, происходящими в Тбилиси.

США и Франция, а также другие страны коллективного Запада преследуют общие цели в отношении Грузии, власти которой обвиняются в отдалении от Европейского союза. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с французским министром по иностранным делам Жан-Ноэлем Барро на совместной пресс-конференции по результатам рабочих переговоров в Париже. Дипломат напомнил СМИ о том, что союзники ввели санкционное давление в отношении идера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также против других членов местного правительства.

Думаю, вы видите явное единство целей, когда речь идет о Соединенных Штатах, Франции и многих других странах, столкнувшихся с очень прискорбными действиями правительства Грузии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен отметил, что обсуждал с коллегой из Франиц происходящие события в Грузии. В Госдепе подчеркнули, что Франция и США наблюдают отход от демократических принципов в Тбилиси, что вызывает обеспокоенность.

Блинкен указал на приближение к запуску переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now