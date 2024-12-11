США и Франция, а также другие страны коллективного Запада преследуют общие цели в отношении Грузии, власти которой обвиняются в отдалении от Европейского союза. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с французским министром по иностранным делам Жан-Ноэлем Барро на совместной пресс-конференции по результатам рабочих переговоров в Париже. Дипломат напомнил СМИ о том, что союзники ввели санкционное давление в отношении идера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также против других членов местного правительства.
Думаю, вы видите явное единство целей, когда речь идет о Соединенных Штатах, Франции и многих других странах, столкнувшихся с очень прискорбными действиями правительства Грузии.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Энтони Блинкен отметил, что обсуждал с коллегой из Франиц происходящие события в Грузии. В Госдепе подчеркнули, что Франция и США наблюдают отход от демократических принципов в Тбилиси, что вызывает обеспокоенность.
Блинкен указал на приближение к запуску переговоров по Украине.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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