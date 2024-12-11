Блинкен указал на приближение к запуску переговоров по Украине

В Госдепе США указали на необходимость достижения позиции силы для Киева.

Уходящая американская администрация во главе с лидером Джо Байденом полагает, что заинтересованные стороны приближаются к запуску процесса мирных переговоров по Украине. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с французским министром по иностранным делам Жан-Ноэлем Барро на совместной пресс-конференции по результатам рабочих переговоров в Париже. В Госдепе рассчитывают, что новый лидер Белого дома Дональд Трамп сможет добиться максимально прочной сделки. Ради этого власти в Вашингтоне сейчас формирует множество благоприятных возможностей и инициатив.

Мы теперь вышли в нынешнем году в точку, в которой стороны, возможно, решат вести переговоры. Мы хотим гарантировать, прилагаем усилия, чтобы.... была бы в состоянии, если бы такие переговоры шли бы под ее надзором, действовать с позиции силы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: США не хотели бы видеть военную операцию Турции в Сирии против курдов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now