Блинкен: США не хотели бы видеть военную операцию Турции в Сирии против курдов

В Госдепе оценили политический кризис в Сирии.

Американское внешнеполитическое ведомство не хотело бы увидеть крупномасштабную военную операцию Турции против курдских вооруженных формирований на территории Сирии, поэтому дипломаты пытаются не допустить такого варианта развития событий на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с французским министром по иностранным делам Жан-Ноэлем Барро на совместной пресс-конференции по результатам рабочих переговоров в Париже. Иностранец из Госдепа заметил, что власти в Вашингтоне ведут очень плотную работу с коллегами из Анкары, чтобы урегулировать ее озабоченность по поводу Рабочей партии Курдистана (признана Турцией террористической организацией).

Это процесс, который займет определенное время. Что не будет в интересах тех позитивных событий, которые происходят в Сирии, так это конфликт. Мы очень усердно работали над тем, чтобы гарантировать, что этого не произойдет. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now