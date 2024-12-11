Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

В Госдепе США указали на подвижки в попытках договориться по поводу украинского кризиса.

В американском внешнеполитическом ведомстве заметили, что третьи страны могут принять участие в патрулировании на украинской территории в случае прекращения огня по результатам возможных переговоров с Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая с французским министром по иностранным делам Жан-Ноэлем Барро на совместной пресс-конференции по результатам рабочих переговоров в Париже. Дипломат подчеркнул, что если начнутся обсуждения, то Белый дом будет выступать за то, чтобы киевский режим имел возможность договориться о наилучшей для себя сделке. Власти в Вашингтоне отстаивают позицию о том, что какие-либо соглашения должны включать в себя эффективное сдерживание возможной агрессии в отношении Украины.

Если до этого дойдет, то следующей администрации предстоит решить, какая роль в этом будет отведена США. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По словам Энтони Блинкена, уходящая администрация в США до сих пор работает над тем, чтобы обеспечить Украине возможность действовать в 2025 году с позиции силы, а также вне зависимости от того, идет ли речь о продолжении боев или о вступлении в переговоры с Москвой.

Блинкен: Украина сама принимает решение о потерянных территориях.

Фото и видео: YouTube / Defense Now