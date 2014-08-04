Блинкен: Украина сама принимает решение о потерянных территориях

В Госдепе рассказали о том, что СШа хочет обеспечить сильную переговорную позицию для Киева.

Украинские власти самостоятельно должны решать, будет ли страна возвращать себе потерянные территории военным путем или нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат таким образом прокомментировал слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о возможной готовности остановить региональный конфликт без немедленного возвращения земель.

Украинцы и Украина сами определяют свое будущее. Любое решение относительно того, как себя вести в отношении российской агрессии, что делать и куда идти - это решает Украина и ее демократически избранное руководство. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец добавил, что Украина решит продолжать сражаться, то международным союзникам нужно обеспечить ее всем необходимым. В оставшиеся время до прихода в Белый дом нового президента-республиканца Дональда Трампа, администрация при Джо Байдене пытается делать все необходимое, чтобы обеспечить для Киева сильные переговорные позиции в 2025 году и после.

Блинкен: Украина должна принять сложное решение по дальнейшей мобилизации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now