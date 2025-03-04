В результате нападения мальчик получил перелом челюсти, а его отец — ушибы и ссадины.

В Приморском районе правоохранители задержали трех мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. Их подозревают в жестоком избиении 12‑летнего школьника и его отца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сейчас фигуранты дела находятся в районном отделе СК. В ближайшее время следствие планирует предъявить им официальное обвинение и решить вопрос о мере пресечения.

Нападение произошло в субботу радом с домом №52 на Богатырском проспекте. По предварительным данным, мальчик возвращался с футбольной тренировки и ненадолго зашел домой, а помто снова вышел на улицу. В это же время его отец направлялся в магазин.

Конфликт начался с того, что подросток заметил компанию, которая разбрасывала на дороге стеклянные бутылки, и сделал молодым людям замечание. Отец, который как раз шел навстречу сыну, тоже обратил внимание на происходящее. После этого на мужчину и мальчика набросились с кулаками.

В результате 12-летний мальчик получил перелом челюсти, а его отец — ушибы и ссадины. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности троих подозреваемых. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что девочки жестоко избили ровесницу в поселке имени Свердлова.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области