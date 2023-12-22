Бастрыкин проверит обстоятельства получения травм 10-летней девочкой в Петербурге

Предварительно, ребенка избила мать.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения травм 10-летней девочкой в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 3 апреля.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать проверку и доложить о предварительно установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ по Петербургу

Напомним, несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу имени К. А. Раухфуса в тяжелом состоянии. Предварительно, ее избила мать.

Утром во вторник, 2 апреля, женщина привела свою дочь в поликлинику Калининского района, которая пожаловалась на боли в животе. Однако врач решил, что ребенку потребуется более серьезная помощь, и обратился в полицию.

Хирурги диагностировали девочке закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах. Кроме того, на теле обнаружили укусы.

Предполагается, что ребенок "получил ремня", но, по словам врачей, травмы могли быть получены в разные периоды времени и имели "разное происхождение".

Фото: Piter.TV