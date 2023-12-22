В Петербурге с множественными травмами госпитализирована 10-летняя девочка

Предварительно, ее избила мать.

В Петербурге 10-летняя девочка госпитализирована в больницу имени К. А. Раухфуса в тяжелом состоянии. Предварительно, ее избила мать. Об этом 2 апреля пишет "Фонтанка".

По данным источника, утром женщина привела свою дочь в поликлинику Калининского района. Девочка жаловалась на боли в животе. Однако врач решил, что ребенку потребуется более серьезная помощь, и обратился в полицию. После этого пострадавшую доставили в больницу имени К. А. Раухфуса. Хирурги диагностировали закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах. Кроме того, на теле обнаружили укусы.

Предварительно, 10-летняя девочка "получила ремня", но, по словам врачей, травмы могли быть получены в разные периоды времени и имели "разное происхождение". Эти сведения переведут в СК РФ.

Женщина заявила правоохранителям, что в Петербург переехала недавно из Саратова, проживает с мужчиной и двумя детьми.

Ранее на Piter.TV: пациент избил другого больного в НИИ имени Джанелидзе и оказался за решеткой.

Фото: Piter.TV