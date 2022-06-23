В больнице имени Раухфуса в Петербурге во время операции погиб 17-летний пациент

Когда мальчику проводили операцию, его состояние резко ухудшилось.

В Петербурге 17-летний пациент Детской городской больницы имени К. А. Раухфуса скончался во время операции по коррекции носовой перегородки. Об этом 25 декабря пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что перед операцией медики не выявили у подростка противопоказаний, после чего он отправился на септопластику. Врачи хотели исправить искривленную носовую перегородку для того, чтобы улучшилось дыхание.

Когда мальчику проводили операцию, его состояние резко ухудшилось. Хирурги пытались реанимировать пациента, однако этого сделать не получилось.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)