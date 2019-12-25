Мужчина умер после шутки перед детьми в Зеленогорске

В грудной клетке мужчины оказался нож.

В Курортном районе Петербурга произошла трагедия: мужчина скончался в ночь на 21 декабря, сообщает "Фонтанка".

Мужчина гостил у знакомой на Привокзальной улице в Зеленогорске. Во время своего визита он, вероятно, решил поразвлекать хозяйку квартиры и ее детей фокусами или шутками. Однако в итоге в грудной клетке мужчины оказался нож.

Медики скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего, но, несмотря на их усилия, он скончался. Других сведений о произошедшем инциденте пока нет.

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Фото: Piter.TV