Мужчина умер после шутки перед детьми в Зеленогорске

В Курортном районе Петербурга произошла трагедия: мужчина скончался в ночь на 21 декабря, сообщает "Фонтанка".
Мужчина гостил у знакомой на Привокзальной улице в Зеленогорске. Во время своего визита он, вероятно, решил поразвлекать хозяйку квартиры и ее детей фокусами или шутками. Однако в итоге в грудной клетке мужчины оказался нож.
Медики скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего, но, несмотря на их усилия, он скончался. Других сведений о произошедшем инциденте пока нет.
Ранее мы сообщили о том, что сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом.
Фото: Piter.TV
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