Сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом

Пострадавшего срочно доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Петербурге рабочий был госпитализирован с отравлением после выполнения задания на территории Парнас. Эту информацию сообщил 78.ru.

Мужчине поручили работать в закрытом помещении на местном предприятии, однако вскоре он перестал отвечать на звонки. Во время обеда его обнаружили без сознания.

Пострадавшего срочно доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Предварительные данные указывают на возможное отравление неизвестным газом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу.

Фото: Piter.TV