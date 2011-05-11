Сотрудник предприятия в Петербурге отравился неизвестным газом

В Петербурге рабочий был госпитализирован с отравлением после выполнения задания на территории Парнас. Эту информацию сообщил 78.ru.
Мужчине поручили работать в закрытом помещении на местном предприятии, однако вскоре он перестал отвечать на звонки. Во время обеда его обнаружили без сознания.
Пострадавшего срочно доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Предварительные данные указывают на возможное отравление неизвестным газом.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу.
Фото: Piter.TV
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