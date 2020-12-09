В Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу

Медики оценили её состояние как удовлетворительное и диагностировали ушиб мягких тканей в области темени, исключив сотрясение мозга.

В Петербурге расследуются обстоятельства инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщает 78.ru, в среду, 18 декабря, 15-летняя жительница Стародеревенской улицы была доставлена в Детскую городскую больницу № 2.

Медики оценили её состояние как удовлетворительное и диагностировали ушиб мягких тканей в области темени, исключив сотрясение мозга.

Оказалось, что в 18:00 девочка возвращалась с экскурсии в Музей оптики, когда на неё с крыши жилого дома упала сосулька. Ведется проверка обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец пострадал от падения сосульки на Невском.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)