Петербуржец пострадал от падения сосульки на Невском

Прохожие вызвали скорую помощь от ближайшего здания, и пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

В Петербурге 43-летний мужчина получил травмы в результате падения наледи рядом с домом №55 на Невском проспекте. Как сообщает "Фонтанка", прохожие вызвали скорую помощь от ближайшего здания, и пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану в области темени.

После обследования его отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)