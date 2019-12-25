Группа школьников устроила драку на Бухарестской

В результате конфликта один из подростков получил ушибы лица: пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

Вечером во вторник, 17 декабря, в 19:18 полиция Фрунзенского района получила сообщение о драке возле дома 86/2 на Бухарестской улице. На место происшествия немедленно прибыл патрульный наряд.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские задержали восемь учащихся 7-9 классов, три из которых оказались гражданами соседних государств. После завершения всех процедур они были переданы своим родителям.

В результате конфликта один из подростков получил ушибы лица: пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV