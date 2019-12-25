Ревнивец из Всеволожского района избил своего конкурента

Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 УК РФ.

В понедельник, 16 декабря, в полицию Всеволожского района поступила информация из медицинского учреждения о том, что в 03:12 из дома 4 на Спортивной улице посёлка Кузьмоловский с сотрясением мозга в тяжёлом состоянии был госпитализирован безработный 43-летний житель Петербурга.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 16 декабря около 00:00 пострадавший пришел к своей бывшей супруге. Дверь ему открыл малознакомый человек, который в результате неожиданного конфликта, возникшего из-за ревности, избил потерпевшего руками и ногами. 17 декабря в 10:15 сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Ленинградской области в квартире дома 4 на Спортивной улице за совершение данного преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111 части 1 УК РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV