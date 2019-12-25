В Красном Селе женщина ранила ножом в спину хозяина комнаты в коммуналке

Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2, пункт "з" УК РФ.

В вторник, 17 декабря, в Красносельском районе в полицию поступило сообщение о том, что в комнате коммунальной квартиры по адресу Гвардейская улица, дом 5, обнаружен мужчина с телесными повреждениями.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли 40-летнего владельца квартиры с ножевым ранением в спину. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сразу после инцидента полиция по подозрению в совершении данного преступления задержала 25-летнюю женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2, пункт "з" УК РФ. Подозреваемая была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Среднерогатской задержаны 10 человек после распыления баллончика.

Фото: Piter.TV