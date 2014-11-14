В квартире на Среднерогатской задержаны 10 человек после распыления баллончика

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В субботу, 14 декабря, в 22:40 в полицию Московского района поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома 14 на Среднерогатской улице незаконно удерживается мужчина.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на указанный адрес и доставили в участок для разбирательств группу из десяти человек в возрасте от 18 до 29 лет. Было установлено, что вечером того же дня возле дома 17 на улице Олеко Дундича произошел словесный конфликт между двумя группами молодежи, в ходе которого использовался перцовый баллончик. Конфликт затем продлился в квартире на Старорогатскую улице, где участники конфликта и были задержаны полицией.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.

Фото: Piter.TV