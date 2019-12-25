Полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы

На улице Чекистов произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил другого, тот упал и ударился головой об асфальт. Полученная травма оказалась смертельной.

Утром 22 ноября в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что на парковке около гипермаркета, расположенного недалеко от дома 2 по улице Партизана Германа, в машине находится мужчина без сознания. Позднее в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в котором говорилось, что к ним был госпитализирован 65-летний мужчина с травмой головы, который впоследствии умер.

В результате проведенной работы по материалам и просмотру видеозаписей сотрудники полиции выяснили, что 21 ноября около дома 18 по улице Чекистов произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил другого, тот упал и ударился головой об асфальт. Полученная травма оказалась смертельной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

10 декабря 2024 года в 08:12 вечера около дома 46 по Геологической улице сотрудник полиции задержал 34-летнего подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

Заданный злоумышленник арестован на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV