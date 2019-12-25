Нетрезвый юноша стрелял по соседским окнам из-за лазерной указки в Невском районе

Дело передано в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку, который решил наказать соседей за баловство с помощью лазерной указки, теперь грозит ответственность - до миллиона рублей штрафа или до пяти лет тюремного заключения, пишет spb.aif.ru.

Прокуратура уже составила обвинительное заключение. Происшествие случилось с 27 по 28 сентября. Юноша находился в нетрезвом состоянии и был настолько раздражен светом лазерной указки, что взял пневматический газобаллонный пистолет и выстрелил в сторону окон дома № 17 к 3 по 2-му Рабфоковскому переулку. Не менее 10 стальных пуль попали в окно, где светился луч. К счастью, никто не пострадал, но окно было серьёзно повреждено, а дети, живущие в этой квартире, испугались звуков выстрела.

Виновник происшествия выразил сожаление по поводу произошедшего и раскаялся в содеянном. Он объяснил своё поведение тем, что хотел напугать человека, который светил ему в лицо.

Дело передано в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV