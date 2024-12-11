В Шушарах задержали участников этнической преступной группы вымогателей

Уголовное дело по статье 163 часть 2 УК РФ (вымогательство) было возбуждено 19 августа.

Во вторник, 10 декабря, сотрудники уголовного розыска регионального Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства в поселке Шушары задержали двоих участников этнической преступной группировки, граждан Азербайджана, 47-ми и 40-ка лет.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 22 июля задержанные, находясь рядом с домом 13 корпус 2 на улице Малой Балканской, выдвинули требование о передаче им денежных средств местному жителю, применяя при этом насилие. В результате мужчина вынужден был передать им сумму в размере 100 000 рублей.

Уголовное дело по статье 163 часть 2 УК РФ (вымогательство) было возбуждено 19 августа. Фигуранты дела были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что мигрант устроил поножовщину у гаражей на Екатерининском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти