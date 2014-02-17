Мигрант устроил поножовщину у гаражей на Екатерининском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения для задержанного.

В среду, 10 декабря, в 17:37 в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что мужчина получил ножевое ранение у дома 47 на Пискаревском проспекте.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что около 17:00, в районе гаражей у дома 22 на Екатерининском проспекте, 31-летний гражданин Узбекистана в ходе конфликта, связанного с ремонтом автомобиля, ударил ножом в живот 35-летнего жителя Киргизии и скрылся с места инцидента. Пострадавший самостоятельно сообщил медикам о своем состоянии и был госпитализирован.

В тот же вечер, оперативно отреагировав на полученные сведения, правоохранители задержали подозреваемого на Краснодонской улице и доставили его в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения для задержанного.

Ранее мы сообщили о том, что безработный петербуржец целился в прохожих на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV