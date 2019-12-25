Безработный петербуржец целился в прохожих на Васильевском острове

Ранее этот гражданин уже имел проблемы с законом.

Во вторник, 10 декабря, на участке между 14-й и 15-й линиями Васильевского острова произошел инцидент: мужчина угрожал людям предметом, напоминающим пистолет.

По информации 78.ru, правоохранительные органы оперативно задержали нарушителя. Выяснилось, что им является 50-летний безработный местный житель.

Ранее этот гражданин уже имел проблемы с законом, будучи осуждённым за кражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан подозреваемый, ранивший мужчину на Гончарной.

Фото: Piter.TV