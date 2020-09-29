В Петербурге задержан подозреваемый, ранивший мужчину на Гончарной

Задержанный был взят под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в полицию Центрального района поступил сигнал о драке возле дома 3 на Гончарной улице, где одному из мужчин было нанесено ножевое ранение.

Сотрудники полиции, прибывшие через несколько минут на место происшествия, обнаружили 42-летнего мужчину с проникающим ранением в живот, который был немедленно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестными лицами, в результате которого один из них ударил его ножом и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 9 декабря, в 01:40 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД совместно с оперативной группой Центрального района задержали подозреваемого — 48-летнего гражданина Армении — по месту его жительства в квартире дома 67, корпус 1 на Ленинском проспекте.

Задержанный был взят под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали петербуржца с квадрокоптером и оружием в сквере Володарского.

Фото: Piter.TV