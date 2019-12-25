Полицейские задержали петербуржца с квадрокоптером и оружием в сквере Володарского

В Колпинском районе Петербурга был задержан мужчина с подозрительными предметами, сообщает "Фонтанка".
Полиция получила сообщение о странном поведении мужчины в понедельник, 9 декабря. Согласно свидетельствам очевидцев, мужчина в черной шапке и куртке занимался сборкой квадрокоптера на берегу реки Ижоры в сквере Володарского.
Задержанным оказался 31-летний местный житель. Помимо квадрокоптера у мужчины обнаружили сумку, в которой находились две страйкбольные гранаты, пневматический пистолет "Глок", газовый баллончик, складной нож и пульт управления для дрона.
Все найденные предметы были конфискованы сотрудниками полиции. В настоящее время проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все