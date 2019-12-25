Проекты "Чижик" и "Славянка" реализуют с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессии.

В Петербурге привлекают частные средства для развития транспортной инфраструктуры. Об опыте города в этой сфере вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал на форуме "Транспорт России". Участники мероприятия обсуждали способы сделать отрасль более привлекательной для инвесторов.

Одной из основных тем дискуссии стало софинансирование транспортных проектов, при котором расходы распределяются между государством и частным бизнесом. Поляков отметил, что Петербург уже использует такие механизмы при создании городской транспортной инфраструктуры.

В качестве примера вице-губернатор привел скоростную трамвайную линию "Чижик". Проект реализовали по схеме государственно-частного партнерства. В рамках соглашения построили трамвайные пути и депо, а также закупили подвижной состав. По словам Полякова, это первый в России проект государственно-частного партнерства в сегменте легкорельсового транспорта.

Еще один пример — трамвайная линия "Славянка", которую строят на условиях концессии. Маршрут соединит станцию метро "Купчино", Шушары и Славянку. Первый участок уже введен в эксплуатацию, второй готовят к запуску.

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Фото: Piter.TV