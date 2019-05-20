Полиция разыскивает участника драки, ранившего мужчину на Гончарной

Конфликт возник между пострадавшим и группой неизвестных.

В ночь на 8 декабря на Гончарной улице, дом 3, произошла драка, в результате которой 42-летний мужчина получил ножевое ранение в живот. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, конфликт возник между пострадавшим и группой неизвестных. Один из нападавших ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что супруг убил жену топором и в линолеуме закопал под Волховом.

Фото: Piter.TV