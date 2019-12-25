Матч двух "Динамо" в КХЛ начался с массовой драки на 18-й секунде

Драка на 18-й секунде привела к удалению четырех хоккеистов до конца матча в Петербурге.

В Санкт-Петербурге на арене "ВТБ-Арена" проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между московским и минским "Динамо". Домашняя площадка столичного клуба занята под Спартакиаду группы компаний генерального спонсора "Динамо", поэтому встреча проводится в Северной столице.

Уже на 18-й секунде после стартового вбрасывания на льду одновременно начались несколько стычек между хоккеистами обеих команд. Судьи разобрали эпизоды и удалили до конца матча четырех игроков. У московского "Динамо" пятиминутные штрафы получили защитник Артем Сергеев и нападающий Никита Коростелев. У минского "Динамо" аналогичные наказания понесли защитник Брэди Лайл и форвард Богдан Белкин.

Это не первая массовая драка в противостоянии команд. 30 августа они встретились в финале Кубка мэра Москвы. Тогда москвичи победили со счетом 4:1, но игра запомнилась другим эпизодом. Защитника минского клуба Николаса Мелоша унесли со льда на носилках после того, как форвард москвичей Андрей Никонов свалил его с ног в ходе конфликта. Тот случай вызвал резонанс в хоккейном сообществе.

КХЛ может применить дополнительные санкции к участникам драки, если лига сочтет ее спланированной. Пока судьи ограничились удалениями до конца матча.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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