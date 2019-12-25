Александр Церковный перешел из баскетбольного "Зенита" в КХЛ

Александр Церковный стал генеральным директором "Шанхайских драконов".

Александр Церковный назначен генеральным директором хоккейного клуба "Шанхайские драконы". О новом руководителе пресс-служба команды сообщила 16 сентября. Срок действия его трудового соглашения пока не раскрывается.

Церковный назвал переход в клуб новым амбициозным вызовом. По его словам, первый сезон команды в Санкт-Петербурге стал основой для дальнейшего развития "Шанхайских драконов". Ранее специалист на протяжении 8 лет руководил баскетбольным "Зенитом" — с 2018 года по июль 2026-го.

За время работы Церковного петербургский клуб впервые в истории вышел в Евролигу и стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. Кроме того, команда завоевала Кубок России и дважды выиграла Суперкубок страны. В августе 2026 года другой клуб КХЛ, "Северсталь", назначил бывшего хоккеиста Богдана Киселевича заместителем директора по развитию.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.