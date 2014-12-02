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Соавтором нового гимна КХЛ стал гитарист группы "Кино"
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Соавтором нового гимна КХЛ стал гитарист группы "Кино"

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Композиция получила название "Музыкальная ДНК КХЛ" и объединила три жанра.

Гитарист группы "Кино" Георгий Каспарян вместе с композиторами Игорем Вдовиным и Кириллом Сергеевым создал новый гимн Континентальной хоккейной лиги. Об этом пишет 27 августа "Бриф24"

Композиция получила название "Музыкальная ДНК КХЛ" и объединила три жанра – русский рок, симфоническую музыку и современную электронику. Ее будут использовать в трансляциях и других медиапроектах КХЛ, добавили в хоккейной лиге. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом. Игрок, присоединившийся к армейцам летом 2025 года на один сезон, не получит предложения о продлении контракта. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: кхл, хоккей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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