Соавтором нового гимна КХЛ стал гитарист группы "Кино"

Композиция получила название "Музыкальная ДНК КХЛ" и объединила три жанра.

Гитарист группы "Кино" Георгий Каспарян вместе с композиторами Игорем Вдовиным и Кириллом Сергеевым создал новый гимн Континентальной хоккейной лиги. Об этом пишет 27 августа "Бриф24".

Композиция получила название "Музыкальная ДНК КХЛ" и объединила три жанра – русский рок, симфоническую музыку и современную электронику. Ее будут использовать в трансляциях и других медиапроектах КХЛ, добавили в хоккейной лиге.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом. Игрок, присоединившийся к армейцам летом 2025 года на один сезон, не получит предложения о продлении контракта.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)