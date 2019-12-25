Пять очков Голдобина помогли СКА разгромить "Шанхай Дрэгонс"

СКА забросил 7 шайб "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ.

Петербургский СКА одержал крупную победу над "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

У СКА дубль оформил Скотт Уилсон, по одной шайбе забросили Сергей Плотников, Сергей Сапего, Николай Голдобин, Николай Чебыкин и Данил Аймурзин. В составе "Шанхай Дрэгонс" отличились Степан Хрипунов и Дмитрий Яшкин. Голдобин также сделал 4 результативные передачи и набрал 5 очков за матч.

После этой игры СКА имеет 10 очков в 6 встречах и занимает второе место в Западной конференции. "Шанхай Дрэгонс" набрал 4 очка в 4 матчах и располагается на 7-й позиции. Следующую встречу петербургский клуб проведет 25 сентября в гостях против "Трактора", а "Шанхай Дрэгонс" 22 сентября примет "Автомобилист".

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)